65Ç¯Á°¤Î¡ÖÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡×¡£ºÆ¿³¤Î¡È½Å¤¤Èâ¡É¤Ï³«¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¤Î±üÀ¾¸µ»à·º¼ü¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï1·î22Æü¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤òË¬¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤È¤È¤â¤Ë11²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ 1961Ç¯¡¢»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Î¸øÌ±´Û¤Ç¡¢º©¿Æ²ñ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ö¤É¤¦¼ò¤ò°û¤ó¤À5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡¢Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡£6Æü¸å¡¢±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¼«Çò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£