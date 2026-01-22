SDGs¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£¹ñÏ¢¤¬ºÎÂò¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê17¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÃÎ¸©Æâ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÆ¯¤­¤¬¤¤¤â¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¡×¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¯¤­¤¬¤¤¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥³ー¥Òー¹©Ë¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤ê¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¦¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎßäÀù¡£ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ»ÔÄ¬¸«Âæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Æ¤£ー¤À¤Ì¹©Ë¼¡×¤Ç¤¹¡£¤Æ¤£ー¤À¤Ì¹©Ë¼¤Ï¡¢¾ã³²