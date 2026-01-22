M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î22Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°6°Ì¡¦ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤È¡¢Æ±7°Ì¡¦½ÂÃ«ABEMAS¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¶´¤ó¤ÀÀï¤¤¤À¤±¤Ë¡¢·ãÀïÉ¬»ê¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¶´¤ó¤À·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¾å°Ì¤Î5¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥é¥¹°è¤ËÆþ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÍÇË¤Ç¤­¤ë6°Ì¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¤Ç°ú¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¢¥100ÉÕ¶á