1·î23Æü¤Î´ØÅì¤ÎÅ·µ¤¤ò»³·Á½ãºÚ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢²ÏÄÅ¿¿¿Íµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡¦23Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¡¦¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©¡¦º£Ç¯¤Ï½Õ¤ÎË¬¤ìÁá¤¤¡©