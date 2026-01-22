¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤ÇPSV¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤Ç½ç°Ì¤Ï7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Î»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï29ºÐFW¥è¥¢¥Í¡¦¥¦¥£¥Ã¥µ¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·20¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ïºò²Æ5500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½ÐÃÙ