¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB1ÅìÃÏ¶è¤Î±§ÅÔµÜ¤Î¸ø¼°X¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢2·î7¡¢8Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ä¹ºêÀï¤Î³«ºÅÆü»þÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Î³«É¼½ê¤È¤·¤ÆËÜµò¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê±§ÅÔµÜ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Æü³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ä¹ºêÀï¤òÊÌÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½ÅÍ×¡§Ä¹ºêÀï¤Î»î¹ç³«ºÅÆü»þÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2/7¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó2/8(Æü)¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«Àï¤Ë¤Ä