JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸á¸å6»þ20Ê¬¤´¤í¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤ÎÆóÆü»Ô±Ø¤ÈÅ·ÇÒ»³±Ø¤Î´Ö¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆóÆü»Ô±Ø¤ÈÄ»À´±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å8»þ¤¹¤®¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¿È»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼¤ê¤Îµ×Î±ÊÆ¹Ô¤­¤Î²÷Â®Îó¼Ö¤Ç¤¹¡£