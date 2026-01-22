¹â»Ô¼óÁê¤Ï£²£²Æü¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤È¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä¼óÅÔËÉºÒ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¹ñ¤ÈÅÔ¤Î¶¨µÄ²ñ¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¹ñ¤ÈÅÔ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤Èµ­¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄ²ñ¿·Àß¤Ï¼óÁê¤«¤éÄó°Æ¤·¤¿¡£¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¼ÔÃÄ¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡Ê´û»ë´¶¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬