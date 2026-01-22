´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¡Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£°æÍã¡¢A.B.C-Z¤ÎÄÍÅÄÎ½°ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Í¥ÇÏ¤¬»°¼ÔÂ·¤Ã¤ÆÆ±¤¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£º£°æ¤Ï¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µÍ¥ÇÏ¤ÈÄÍ¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¢öhappy¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·#¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ëº£°æ¤È¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥­¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ëÄÍÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¸¥ç¥Ã¥­¤òÊÒ¼ê¤ËÄÍÅÄ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ëÃæ»³¡¢ÀèÇÚ¤é¤·¤¤Èù¾Ð¤ß¤ÇÄÍÅÄ¤Ë´ó¤êÅº¤¦º£°æ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÄÍÅÄ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤È¶¥ÇÏ´Ø·¸¤ÎÊý¤È¤ª¿©»ö¤Ä¤Ð¤µ¤¯¤ó¤´¤Á