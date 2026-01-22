¿·³ã¸©¤Ï22Æü¡¢¿·¤¿¤Ë½üÀãºî¶ÈÃæ¤Ë3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Åß¡¢Àã¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï8¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î21Æü¡¢µû¾Â»Ô¤Ç¼«Âð¤Î²°º¬¤Î¾å¤Ç50ÂåÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¡£ÃËÀ­¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àã²¼¤í¤·Ãæ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎµÞÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤¬»à°ø¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î22Æü¤Ë¤ÏÄ¹²¬»Ô¤Ç½üÀãµ¡¤ÎÏÆ¤Ë70ÂåÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ