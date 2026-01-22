°ÂÀÄ¶Ó¡Ê±¦¡Ë¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò²¼¤¹¡áÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂçÁêËÐ½é¾ì½ê12ÆüÌÜ¡Ê22Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤Ï2ÇÔÂÐ·è¤ÇÊ¿ËëÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬´ØÏÆ¹â°Â¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢Ë­¾ºÎ¶¤Ï´ØÏÆÌ¸Åç¤Î´ó¤ê¤Ë¶þ¤·¡¢4ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¹â°Â¤Ï5ÇÔÌÜ¡£Âç´Ø¶×ºù¤Ï°¤±ê¤ò¤Ä¤ê½Ð¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡¢¾®·ë²¦Ë²¤ÏÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ò1º¹¤ÇÄÉ¤¦¤Î¤ÏÌ¸Åç¡¢Ç®³¤