£²£²Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å£µ»þ¡¢Á°Æü¡Ê¸á¸å£µ»þ¡ËÈæ£¸£¶Á¬±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Î£±¥É¥ë¡á£±£µ£¸±ß£·£·¡Á£·£¹Á¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï¡¢£µ£¶Á¬±ß°Â¡¦¥æ¡¼¥í¹â¤Î£±¥æ¡¼¥í¡á£±£¸£µ±ß£µ£¹¡Á£¶£³Á¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£