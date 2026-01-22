¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹½Ì¾®¡¢Ê©£¶£´¡¢°Ë£¶£³£â£ð¤Ë ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:21»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.871 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.514¡Ê+64¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.497¡Ê+63¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.252¡Ê+38¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.956¡Ê+9¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.493¡Ê+62¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.245¡Ê+37¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.435¡Ê+56¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.08¡Ê+21¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É3.163¡Ê+2