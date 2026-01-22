第８回中国国際輸入博覧会のソニーブースで、車載エンターテインメントシステムを体験する来場者。（２０２５年１１月８日撮影、上海＝新華社記者／蔡湘鑫）【新華社上海1月22日】ソニーグループ傘下でエレクトロニクス事業を担うソニーはこのほど、中国家電大手のTCL電子控股と合弁会社設立に向けた覚書を交わしたと明らかにした。ホームエンターテインメント分野で戦略的協力の強化を図る。覚書によると、両社は、ソニ