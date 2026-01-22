¥Ð¡¼¥¬¡¼¥­¥ó¥°¡Ê±¿±Ä¡§¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬2¸Ä¤Ç500±ß¤È¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢¤¢¤¹23Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÌ¾ï¤ÏÃ±ÉÊ400±ß¡Ä¡Ø¥Á¥ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥é¥¤¡Ù29Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢³ÆÆü¸á¸å2»þ¤«¤é¡¢¡Ø¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È 5¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡Ø¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¥Á¥ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý3¼ïÎà¤«¤é¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÂçÀÑ¾å¤²²Á³Ê750±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢250±ß°ú¤­¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë¤Î500±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£