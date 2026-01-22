ÅêÉ¼½êÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÃ£ÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÆÆâ¤·¤¿ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½°±¡Áª¡£°ÛÎã¤Î¡ÖÄ¶Ã»´ü·èÀï¡×¤Ç¡¢ÅêÉ¼½êÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤ÎÈ¯Á÷¤¬´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Î³«»Ï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜ¿Í¤È³ÎÇ§¤Ç¤­¤ì¤ÐÅêÉ¼¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤äº®Íð¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í­¸¢¼Ô¿ô¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤Ï¡¢