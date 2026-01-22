¡»¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¹ [Åì¾Ú£Ç] 14²¯4000Ëü±ß¤Î¿·³ôÍ½Ìó¸¢ÉÕ¼ÒºÄ(Å¾´¹¼ÒºÄ¡áCB)¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£Å¾´¹²Á³Ê¤Ï62±ß¤Ç¡¢Á´³Û¤ò£Ú£Õ£Õ¥¿ー¥²¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥Éfor£É£Î£ÔÅê»ñ»ö¶ÈÍ­¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ [2026Ç¯1·î22Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹