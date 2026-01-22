MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¡Öº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï2026Ç¯¤ËÉü³è¤Ç¤­¤ë¤«¡©¤½¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£ºòµ¨¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿º¸ÏÓ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Éü³è¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ ¢£ÈïÃÆÁý²Ã¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä¡Ä 2024Ç¯¤Ë¥«¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£±Ê¤Ï¡¢29ÀèÈ¯¤Ç173²ó1¡¿3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐÈÄ¡£15¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.91¡¢174Ã¥»°¿¶¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤â±Æ¶Á¤·¡¢25ÀèÈ¯¤Ç144²ó2¡¿