1·î21Æü¡¢¿åÃ«Ë­¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀseason24¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè13ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃ«±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£¤Î·º»ö¡¦¿ù²¼±¦µþ¤È¡¢»ûÏÆ±é¤¸¤ëÁêËÀ¤Îµµ»³·°¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè13ÏÃ¤Ï¡¢±¦µþ¤¬¹Ô¤­¤Ä¤±¤Î¹ÈÃãÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢À¯ºâ³¦¤Î¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë