ÂçºåÉÜ·Ù»¡ËÜÉôÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº4²Ý¤ÎÁÜºº°÷¤¬¡¢²ÈÂðÁÜº÷Ãæ¤ËÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ­¤é¤òË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿·ÙÉôÊä¤é10¿Í°Ê¾å¤òÌÈ¿¦¤Ê¤É¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£22Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï¶á¤¯½èÊ¬ÆâÍÆ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë½¹Ô¤òÂª¤¨¤¿¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂçºåÃÏ¸¡¤Ëµõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í±£ÈòÍÆµ¿¤Ç4²Ý·ÙÉô¡Ê45¡Ë¤ò¶á¤¯½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ë