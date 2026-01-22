¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸ÎÁê¼¡¤° 96·ï¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤ò½±¤¦¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï21Æü¤ÎÌë¤«¤é22Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÂô¤Ç¤Ï¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£21Æü¤ÎÌë¡¢ÀÐÀî¸©ÆâÁ´°è¤ËÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¶âÂô¤Ç¤Ï21Æü¤Î¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë20?¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ë