Ì±ÊüÏ¢¡ÊÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢Ì±´ÖÊüÁ÷¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ø¿Ë¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¿Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì±Êü³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤Î¸ø¶¦À­¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¿Í¸¢Âº½Å¤ò»ö¶È³èÆ°Á´ÈÌ¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ©ÌÀÀ­¸þ¾å¤Î¤¿¤á·Ð±Ä¾ðÊó¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³«¼¨¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¼è°úÀè¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¼«¼ç¡¦¼«Î§Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢