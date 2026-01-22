¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²¤¬2026Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÉÍÀ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ñ³Ê9Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤È¡¢Æ±4Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¡Ê48¡Ë¤Î2¿Í¡£¤È¤â¤Ë1990Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Þ¤ÇÁö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï2013Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¡ÈAJ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢13Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤Ï¥í¥¤