Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾¹¼ºÉ¡¦Ç¾½Ð·ì¡¦¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÇ¾Â´Ãæ¡ÊÇ¾·ì´É¾ã³²¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Æâ²Ê°å¤ÎÌ¾¼è¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¾Â´Ãæ¤ÏÆÃ¤Ëº£¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤¤»þ´ü¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£À¸³è½¬´·¤ä´Ä¶­¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤­¤ÎÂÐºö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿utah778¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿utah778¢£Ì¿¤ò¼º¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸å°ä¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÂçÅß¤ÏÇ¾Â´Ãæ¡ÊÀµ¼°¤Ë¤Ï¡ÖÇ¾·ì´É¾ã