¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï22Æü¡¢½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¹ÌîºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¼çÎÏ¤¬¥º¥é¥ê¤È¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂç¤«¤é¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¡¦Ã«Ã¼¾­¸àÁª¼ê¤ä¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î2Ç¯ÌÜ¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦ÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯Áª¼ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Úµ¹ÌîºÂ¥­¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¢§Åê¼ê°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¢ÄÇÍÕ¹ä¡¢°ËÆ£¾­»Ê¡¢º£Ä«´ÝÍµ´î¡¢ÌçÊÌ·¼¿Í¡¢ºÍÌÚ¹À¿Í¡¢µÚÀî²íµ®¡¢Â¼¾åðó¼ù¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¢¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¡¢¶ÍÉßÂóÇÏ