¹­Åç»ÔÃæ¶è¤ÎÊ¿ÏÂµ­Ç°¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë³Ë¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÈã½Ú¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¡á22Æü¸á¸å³ËÊ¼´ï¤ÎÊÝÍ­¤ä»ÈÍÑ¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿¡Ö³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¡×¤ÎÈ¯¸ú¤«¤é5Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿22Æü¡¢¹­Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë6ÃÄÂÎ¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë³Ë¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÈã½Ú¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¾òÌó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ëÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¡¢µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡ËÂåÉ½°Ñ°÷¤Ç¡¢¹­