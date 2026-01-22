プロ野球・西武の西口文也監督は22日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバーを一部発表しました。西武は昨年と同様に1軍キャンプは宮崎県の南郷で、2軍は高知県春野でキャンプを行います。プロ25年目を迎える栗山巧選手、中村剛也選手、21年目の炭谷銀仁朗選手について「B班スタート、ベテランなのである程度自分たちで出来るのは分かっているので本人たちに任せます」と説明しました。新人選手については「ドラフト1位から3位