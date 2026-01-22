µîÇ¯5·î¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÉã¿Æ¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡¤¬Ä¨Ìò8Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»ÔÀôÃæ±û¤ÎÌµ¿¦¡¢ÀÐÀîÃ£»ÎÈï¹ð58ºÐ¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀÐÀîÈï¹ð¤ÏµîÇ¯5·î¡¢¼«Âð¤ÇÅö»þ87ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤Î´é¤Ê¤É¤ò²¥¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÏÓ¤äÏÆÊ¢¤òÊ£¿ô²ó½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22