Æü»º¡Ö¿··¿¥»¥ì¥Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×È¯É½¡ªÆü»º¤Î¿Íµ¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬2025Ç¯12·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯ÅÐ¾ì¤Î6ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ½é¤Îºþ¿·¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢³°´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÈºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬Âç¤­¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥»¥ì¥Ê¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë³°´Ñ¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö¥ë¥­¥·¥ª¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼V¡×¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶