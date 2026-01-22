¹â¾¾»Ô¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÎÅêÉ¼½êÆþ¾ì·ô¤¬´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ëº£·î28Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ­¸¢¼Ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¾¾»Ô¤¬È¯É½ÅêÉ¼½êÆþ¾ì·ô¤¬´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ë28Æü¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß1·î30Æü¤«¤é2·î4Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆÏ¤¯Í½Äê¡Ú¹áÀî¡Û ´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï¸ø¼¨ÍâÆü¤Îº£·î28Æü¤«¤é»ÔÌò½êËÜÄ£¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î10¤«½ê¤Ç¤âº£·î31Æü¤«¤é½ç¼¡»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¹â¾¾»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àµ¼°¤Ê²ò»¶É½ÌÀ¤«¤é¸ø¼¨¤Þ¤Ç¤Î