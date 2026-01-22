¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤Ï°ã¤¤¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¡Ä90Ç¯Âå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿52ºÐ½÷Í¥¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCoCo¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎµÜÁ°¿¿¼ù(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö16ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë53ºÐ¤À¤Ã¤Æ»þ¤¬·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤¤Á¤ã¤¦¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖCoCo¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î»°±ºÍý·Ã»Ò(52)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã