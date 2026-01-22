ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ºù°æÍêÇ·²ðÅê¼ê¡áÅìËÌÊ¡»ãÂç¡á¤é¿·¿ÍÁª¼ê¤¬22Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¡Ö¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¹Ö½¬²ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥µ¥×¥ê¤ÏÉþÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºù°æ¤Ï¡Ö¡Ê¿©»ö¤ÇÊä¤¦¤Î¤¬¡Ë°ìÈÖ¤±¤¬¤·¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£É¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤Ê¤É¤Ï¡¢¿©»ö¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3ÅÙ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç40µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè﻿3¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Î23Æü﻿¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤¹¤ë