ÆüËÜ»þ´Ö£±£¸»þ£°£°Ê¬¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§ーÍÂ¶â¶âÍø¡Ê1·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÍÂ¶â¶âÍø¡Ê1·î¡Ë18:00 Í½ÁÛ4.0%Á°²ó4.0%¡ÊÍÂ¶â¶âÍø)