ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡½¡½¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤¬¤¿¤À°ì¿Í£±£°¾¡ÌÜ¡££²ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¤òÄã¤¤»ÑÀª¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£°¤±ê¤¬Âç´Ø¶×ºù¤Ë¤Ä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ£³ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï´ØÏÆ¹â°Â¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¹â°Â¤Ï£µÇÔ¡£²£¹ËË­¾ºÎ¶¤Ï´ØÏÆÌ¸Åç¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ£´ÇÔ¡£Ì¸Åç¤Ï£¹¾¡ÌÜ¡££³ÇÔ¤Î»â»Ê¤Ï¾®·ë²¦Ë²¤ò¤Ï¤¿¤­¹þ¤ó¤À¡£Ä«Çµ»³¡¢²¤¾¡³¤¤â¤½¤ì¤¾¤ì