¤Þ¤¿¹â³Û¤Îº¾µ½Èï³²¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢AI ¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¤è¤ë¼è¤ê°ú¤­¤¬²ÄÇ½¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¹­¹ð¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¶â2,900Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄÎ×¹Á·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³ô¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÈAI¤Ë¤è¤ë¼è¤ê°ú¤­¤¬²ÄÇ½¡É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô¤Î¹­¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£