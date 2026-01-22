¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯¤ÎÇ¯¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë2°Ì10.9¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 64GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë3°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë4°ÌiPad mini Wi-Fi 128GB(7th)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë5°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë6°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 256GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë7°ÌLUCA Tablet TE10D1M64