¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤¬¡ØBUBKA3·î¹æ¡Ù¡Ê1·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£Æü¸þºä46¤Î½¸ÂçÀ®Åª¤ÊÂçÆÃ½¸¡ª ¡ØBUBKA3·î¹æ¡Ù¤Ï¡¢Á´38¥Úー¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¡ÖÆü¸þºä46ÆÃ½¸¡×¡£´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¤Î¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÊÁÇ´é¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤«¤éÂç¿Í¤Ó