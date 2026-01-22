¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡ËÃæ¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤¬¡¢Áª¼ê¤é¤Ë½ÐÁ°¡Ê¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ë¤ÎÃíÊ¸¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËÌÀÄÂÎ°é¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤«¤éÍ£°ìÌµ¼ºÅÀ¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£24Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ËÌÀÄÂÎ°é¤Îµ­»ö¤Ï¡ÖÉ½ÌÌ¾å¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à