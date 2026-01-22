Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç4Ï¢ÇÆ¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï22Æü½éÀï¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹â¹»À¸¤Î郄¿¹°¦±ûÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ÏÍî¤È¤¹¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸åÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß4¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤Ç4-1(7-11¡¢11-4¡¢13-11¡¢11-2¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¹â¿¹Áª¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¤ÎÁª¹Í²ñ°ÊÍè¤ÎÂÐÀï