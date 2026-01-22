¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü1¡Ë1/19¡¢½ËÆü¡¦¥­¥ó¥°ËÒ»ÕÃÂÀ¸Æü¤ÇµÙ¾ì2¡Ë2/20¡¢NY¥À¥¦¢¥870¥É¥ë°Â¡¢48,488¥É¥ë3¡Ë2/21¡¢NY¥À¥¦¡Ü588¥É¥ë¡¢49,077¥É¥ë¡ÚÁ°²ó¤Ï¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾1·î19Æü¹æÊÆ¹ñ³ô: ÉÔÆ©ÌÀ´¶¶¯¤Þ¤ë¡¢´ØÀÇÈ½·è¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¦FRBÆÈÎ©À­¡¦À¯¼£ÅùÆüËÜ³ô: ¹â»Ô¡¦Í¿ÅÞ¤Ë¡¢ÂÐ¹³ÀªÎÏ¡ÖÃæÆ»¡×¤¬ËÖ¶½¡¢¡ÖÃæÆ»¡×Í¥°Ì¤ÏËÜÅö¤«?¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë°Â½Ð¸½¢Í´ØÀÇÅ±²ó¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¹â¤â·Ù²üÂ³¤¯1¡Ë