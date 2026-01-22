¹ñ¤Ê¤É¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç¶â¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤ë°ãË¡¤Ê¥ä¥ß¶âÍ»¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤àÉ×ÉØ¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âß¶â¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤Ç60ºÐ¤ÎÃË¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Ç65ºÐ¤Î½÷¤Ê¤É3¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤«¤é2025Ç¯3·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¹ñ¤Ê¤É¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç¶â¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤ë°ãË¡¤Ê¥ä¥ß¶âÍ»¤ò±Ä¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Çµ¯¤­¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹·¿º¾µ½»ö·ï¤Ç¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£