¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¹â´±¤¬µ­¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£