¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤¬£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££²·î¤Î½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤·¤¿£±£·Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¿û»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆü¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£²ÈÌ½Íø¤Ë¿Ô¤­¤ë¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ­½Ò¡£¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤âÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤