»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌ¾Î¥¨¥Ü¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥é¥ó¥¨¥Ü¡Ë¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿´ÊÁÇ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£·ÚÎÌ²½¤Î¤¿¤á¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢250ps¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ê¡¼¶¥µ»¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¥é¥ê¡¼¤Ç·ã¤·¤¯¤·¤Î¤®¹ç¤Ã¤¿¹âÀ­Ç½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ú»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óVI¤È¥¹¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´47Ëç¤³¤Î