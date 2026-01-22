ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¢ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤ÎÄ«Çµ»³¡¢¤­¤ç¤¦¤Î¼èÁÈ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê12ÆüÌÜ¤Î¤­¤ç¤¦Ä«Çµ»³¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î7·î¾ì½ê¤Ë¿·ÆþËë¤ÎÀ¾Á°Æ¬7ËçÌÜ¡¦Æ£¥ÎÀî¤È¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤ÎÂÐÀï¡£ÂÎ³Ê¤Ç¾¡¤ëÄ«Çµ»³¤¬¡Ö²¡¤·½Ð¤·¡×¤Ç4Ï¢¾¡¡£¤­¤Î¤¦º£¾ì½ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÄ«Çµ»³¡¢¤³¤ì¤Ç9¾¡3ÇÔ¤Ç¤¹¡£