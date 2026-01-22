¹ñÌ³±¡ÊóÆ»ÊÛ¸ø¼¼¤¬1·î22Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¿©ÎÈÀ¸»º¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹òÊªÀ¸»º¤ÏºÆ¤ÓË­ºî¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æù¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢µû¡¢ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤Î¶¡µë¤Ï½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¹òÊªÀ¸»ºÎÌ¤Ï7²¯1490Ëü¥È¥ó¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯¤è¤êÌó840Ëü¥È¥óÁý²Ã¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹òÊªÀ¸»ºÎÌ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç7²¯¥È¥ó°Ê¾å¤Ç°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë