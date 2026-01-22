¡Ö¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡×½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(39)=²­Æì¸©½Ð¿È=¤¬?Æ©¤±Æ©¤±?¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç±é¤·¤¿2007Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡×¤¬BSNHK¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÈæ²Å¡£¡Öº£Ç¯¤â¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÇØÃæ¤«¤éÏÆÊ¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆ©¤±Æ©¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#»Å»ö»Ï¤á¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ì