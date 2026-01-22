¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢±óÊý¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊÖ¶â¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½ÃÏ£±·î21Æü¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£·Àá¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼Ô¤Î¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£22Ê¬¡¢24Ê¬¡¢58Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£60Ê¬¤Ë¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥­¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë¥í¥É¥ê¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Î¤Ê¤«