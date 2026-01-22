¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË­»á¤¬¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î³«ºÅÊý¼°ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¼Ñî¾å¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖCS¤Ï¼ý±×¤ÈÃíÌÜÅÙ¤¬Âç¤­¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂçÊÑ¡×¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢CS³«ºÅÊý¼°¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾¡Î¨5³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹