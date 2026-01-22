北川精機が２２日の取引終了後、２６年６月期の通期業績予想の修正を発表した。営業利益予想を従来予想の６億６０００万円から８億１０００万円（前期比３０．０％増）、最終利益予想を４億４０００万円から５億９０００万円（同４９．７％増）に引き上げた。第２四半期累計（７～１２月）の業績を踏まえた。 売上高予想は据え置いた。１２月中間期は工場稼働率が高水準で推移し生産効率が向上。調達体制の見直しなど